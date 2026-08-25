Pistola apreendida pela PM com o suspeito - Divulgação/PM

Pistola apreendida pela PM com o suspeitoDivulgação/PM

Publicado 25/08/2026 19:07

Angra dos Reis - Um jovem de 24 anos foi preso com uma arma e drogas nessa segunda-feira (24), em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ocorrência aconteceu na localidade conhecida como Morro da Carioca, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, agentes do setor de inteligência identificaram e localizaram o suspeito, que era investigado por suposta venda de drogas no Morro do Santo Antônio, localizado na área central. Os policiais foram até a residência do jovem, na Carioca e foram recebidos pelo pai do suspeito que autorizou a entrada dos agentes para a realização de uma busca no imóvel.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o jovem teria confessado envolvimento com o tráfico de drogas e indicado um sofá onde estariam escondidos materiais ilícitos. No interior do móvel, os policiais encontraram uma pistola, 14 munições, 10 pinos de cocaína, dois sacolés de maconha e dois aparelhos celulares.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis. O caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação ao tráfico de drogas. O jovem preso está à disposição da Justiça. A identidade do suspeito não foi divulgada.