Publicado 22/01/2024 11:13 | Atualizado 22/01/2024 11:15

Aperibé- O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro-TCE-RJ, na quarta-feira (17), deu parecer prévio favorável à aprovação das contas de três municípios da Região Noroeste: Laje do Muriaé, Aperibé e Santo Antônio de Pádua, referentes ao ano de 2022.

Agora a responsabilidade final é das câmaras municipais.