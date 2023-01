Homem é preso com grande quantidade de cocaína em Araruama - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 23/01/2023 15:20

Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (20), em Araruama, município da Região dos Lagos. Segundo a PM, ele, que já era conhecido do meio policial, foi flagrado com 120 pinos de cocaína no bairro Três Vendas. Posteriormente, os agentes também apreenderam outros 808 cápsulas da droga.

Conforme a ocorrência, os agentes, enquanto realizavam patrulhamento pela localidade, tiveram a atenção voltada ao suspeito. Eles se aproximaram e realizaram revista pessoal, encontrando parte da droga.

Questionado, o homem afirmou fazer parte do tráfico na condição de distribuir as drogas para que os ‘menores’ realizem as vendas. Posteriormente, ele conduziu a guarnição em uma casa no bairro Jardim São Paulo. O criminoso afirmou que, no local, teria um elemento que também fazia parte do tráfico.

Lá, os agentes encontraram um homem de 25 anos. Diante das informações dadas pelo outro sujeito, foi realizada revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Indagado, ele informou que teria vindo da Penha para traficar em Araruama, mas não chegou a vender as drogas e que estaria retornando para sua cidade ainda nesta semana.

Posteriormente, o acusado levou os agentes até uma casa na Rua Oscar Francisco de Soares, onde estava o restante das drogas. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a 118ª DP (Araruama), onde permaneceu preso e à disposição da justiça. A testemunha foi ouvida e liberada.