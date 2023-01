Vanderson Bento, secretário de Obras de Cabo Frio - Renata Cristiane

Vanderson Bento, secretário de Obras de Cabo FrioRenata Cristiane

Publicado 19/01/2023 20:08

O 54º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, trouxe, nesta quinta-feira (19) o secretário de Obras de Cabo Frio, Vanderson Bento, que falou, entre outros assuntos, sobre o tema que mais tem deixado a população indignada: os inúmeros buracos por todas as cidades. Ele assumiu a secretaria há quase dois meses e disse que está correndo contra o tempo para poder ampliar a operação tapa-buracos.



"Vou tapar buraco todos os dias. A intenção é resolver os problemas deixados por uma década sem manutenção", disse ele.



No cronograma apresentado por Vanderson, com a chegada de material doado pelo DER - que renovou o convênio com a Prefeitura esta semana - a prioridade serão os pontos mais críticos e vias principais.



Pelo cronograma apresentado, as prioridades são Jardim Peró e Tangará (onde ônibus não consegue passar). A seguir, Estradinha (Boca do Mato), Avenida Wilson Mendes (Jacaré), Avenida Joaquim Nogueira (São Cristóvão), Avenida Adolpho Beranger (caminho para o aeroporto), Avenida do Contorno (do posto até Ogiva), Avenida Victorino Carriço (Parque Burle), avenidas Ézio Cardoso da Fonseca e Américo Gomes da Fonseca (Valão), no Jardim Esperança, Rua da Assembleia (2º distrito).



Vanderson também disse que a reforma das praças está na pauta emergencial e que quer reformar todas até o fim de 2024. "Vamos começar pela praça do Jacaré, que começa este mês

Em dado momento, foi questionado sobre a relação dele com o amigo e deputado Dr Serginho (PL), que está secretário estadual de Ciência e Tecnologia, logo depois que assumiu cargo no governo de Zé Bonifácio (PDT). É que Vanderson tem uma relação bem próxima com o prefeito cabo-friense, que é adversário político de Serginho. Inclusive concorreram no último pleito. "Ninguém é meu dono e não sou dono de ninguém", diz o secretário.

Confira a entrevista na íntegra: