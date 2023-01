Prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) - Renata Cristiane

Publicado 12/01/2023 20:04

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), foi o entrevistado do 52º RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (12). Um dos assuntos tratados foi a polêmica criada pelo vereador Raphael Braga (DEM) que postou a torto e a direito que a construção da Escola do Autista foi vetada pelo chefe do executivo.



"Ele mente quando diz que vetei. Não estou vetando a ação, até porque ela tem dotação orçamentária própria. Vetei a forma de fazer, tem que saber de onde está tirando o dinheiro. Outros vereadores também erraram, mas já corrigiram, menos ele. Isso é maldade. Fazemos política limpa e não de mentira. Será que tem a ver o fato que ano que vem tem eleição?", questionou. Inclusive, Alexandre acrescentou que o orçamento 2023 já foi devidamente corrigido e aprovado.



O prefeito também adiantou que está estudando uma secretaria para PCD (Pessoas Com Deficiência) "e tratar do assunto de forma direcionada e com mais atenção".



Outros assuntos abordados foram o calendário de eventos - que será lançado na próxima segunda-feira (16) -, escolas reformadas ou novas que serão entregues logo no início do ano letivo.



Alexandre também comentou sobre a ação que enfrenta na justiça eleitoral, ingressada pelo candidato derrotado.



E, em primeira mão, contou que Búzios terá uma coordenadoria de Igualdade Racial, aproveitando o tema do triste episódio ocorrido nesta quarta (11) quando um argentino cometeu injúria racial contra um funcionário de concessionária de água.



A entrevista está imperdível, confira na íntegra.