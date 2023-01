Prefeito de São Pedro da Aldeia faz mudanças no primeiro escalão - Internet

Publicado 12/01/2023 17:40

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) começou a fazer ajustes em seu primeiro escalão e, para isso, já exonerou três secretários de uma só vez, nesta quarta-feira (11). Uma das exonerações foi a da secretária de Turismo, Andrea Tinoco. O fato de ser alta temporada não fez com que Pastel postergasse a decisão. Aliás, essa era uma questão que já vinha sendo estudada pelo chefe do executivo aldeense. Analisando essa situação, será que a programação de Réveillon com eventos gospel e, depois, com músicos somente da região - objeto de muitas críticas - teve algum peso nisso?

Ouvimos dizer, ainda, que Pastel não teria ficado satisfeito de não ter sido programado nada, além do festival esportivo, para esse verão. Até porque turistas, banhistas e também os moradores estavam na maior expectativa. E a pasta de Turismo teve o ano inteiro para isso.

Além do Turismo, também tem mudança na Ordem Pública, que estava sendo comandada por José Maria Cadimo. Nos bastidores, comenta-se que o bastão deverá passar a ser do subsecretário da pasta, Diego Amaral.

A terceira mudança será no Procon, que até então era chefiado por Márcio Lisboa. O novo nome do titular ainda não foi confirmado.

Vale ressaltar que a exoneração acontece logo após a divulgação de que a Prefeitura está fazendo uma varredura em todos os setores para checar se houve algum servidor que participou dos atos golpistas e terroristas de 8 de janeiro. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com as exonerações, já que Pastel estava estudando essas mudanças muito antes do ocorrido.