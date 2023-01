Marcelo Magno e o novo secretário de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Bernardo Alcântara - arquivo

Publicado 05/01/2023 15:13

Arraial do Cabo tem novo secretário de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. O prefeito, Marcelo Magno (PL) escolheu Bernardo Alcântara - até então chefe de Gabinete - para assumir a pasta que era comandada por Isalira Gomes. Homem da mais alta confiança de Marcelo, Bernardo é engenheiro, auditor fiscal concursado e ainda professor de Educação Física. É uma espécie de coringa do prefeito, convocado a cada mudança na gestão atual.



O chefe do executivo cabista considerou importante escolher Bernardo já que ele também tem passagens pelo magistério e existe toda uma questão dos sindicatos de que o titular da Educação deva ser um professor/educador. Nada mais justo, diga-se de passagem. Vale ressaltar, inclusive, a ostentação do prefeito de poder contar com um profissional polivalente desses à disposição. Quem vai substituir Bernardo Alcântara na chefia de Gabinete é o assessor dele, Ramon Loureiro Plácido.