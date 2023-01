Lessa substitui Baliester Werneck (PP), que teve sucessivos mandatos à frente do parlamento - Ascom

Lessa substitui Baliester Werneck (PP), que teve sucessivos mandatos à frente do parlamentoAscom

Publicado 04/01/2023 16:29

A Câmara de Vereadores de Iguaba Grande deu posse, na segunda-feira (2), ao vereador Marciley Lessa (PL) como presidente da Casa para o biênio 2023-2024. A solenidade contou até com a participação e discurso do prefeito, Vantoil Martins (CID). Lessa substitui Baliester Werneck (PP), que teve sucessivos mandatos à frente do parlamento. Eleito nos últimos dias de 2022, o chefe do Legislativo terá nas vice-presidências, Marcelo Durão (PL) e Elifas Ramalho (PP). Junior Bombeiro (MDB) será o 1º secretário da Câmara e Roberto Antunes (MDB), o 2º. Na liderança do governo na Câmara, assume Adriano Tikinho (UNIÃO).



Com a nova mesa diretora, vieram mudanças na composição e titularidade das comissões da Casa. O ex-líder de Governo, Luciano Silva (CID) estará no próximo biênio como presidente das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Enquanto isso, o vereador Alan Rodrigues (MDB) será o responsável pelas comissões de Educação, Saúde Pública e Meio Ambiente e Direito do Consumidor e Defesa da Cidadania. As outras comissões terão seus presidentes escolhidos após a volta do recesso parlamentar, em fevereiro, com a Casa já sob a nova presidência.