Dr Serginho e governador Cláudio CastroDivulgação

Publicado 03/01/2023 15:33

A coluna desta terça-feira (3) começa por Cabo Frio, cidade natal do deputado Dr Serginho (PL), que nesta segunda-feira (2) retomou a cadeira de secretário estadual de Ciência e Tecnologia . Disse que vai executar o maior programa do Brasil de iniciação científica e de inclusão digital no estado do Rio de Janeiro. "O maior hub de inovação no país será implementado no RJ", disse ele, por telefone.Da Região dos Lagos estiveram prestigiando a posse dele e do governador Cláudio Castro (PL), os chefes do executivo de de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), e de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL). Aliás, Serginho teve mais voto pra deputado por lá do que o próprio Pastel para prefeito. "Vantoil é um parceiro querido, que também está comigo num projeto de Cabo Frio. Fábio do Pastel também”, destacou ele, completando que Marcelo Magno (PL) e Alexandre Martins (REP) não puderam estar presentes, mas que ambos também estão fechados com Serginho. “Vou desembarcar tudo que é equipamento do Estado para ajudar na reeleição deles", acrescentou. Cabo Frio, claro, está no radar. Independente do PDT querer ou não, o secretário disse que vai investir na cidade.