Publicado 30/12/2022 19:11

O deputado federal eleito Washington Quaquá (PT), ex-prefeito de Maricá, publicou uma foto com a deputada e futura ministra do Turismo, Daniela do Waguinho (UNIÃO). O prefeito de Belford Roxo, Waguinho (UNIÃO), também está no registro. Daniela foi a deputada federal mais votada do Estado do Rio de Janeiro e apoiou a candidatura de Lula (PT) no segundo turno das eleições deste ano.

A escolha do presidente eleito para comandar o Turismo tem influência na Região dos Lagos, em especial, em Araruama, onde é quase que madrinha política dos vereadores Penha Bernardes (PL) e Oliveira da Guarda (MDB). Os dois, inclusive, publicaram mensagens de apoio à aliada política no desafio que assumirá em 1º de janeiro.