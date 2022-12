Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) - ASCOM

Publicado 27/12/2022 14:21

RÉVEILLON 2023



Em Arraial do Cabo, o prefeito, Marcelo Magno (PL), após o Natal, está focado nos preparativos para as festividades de Réveillon. Serão convocadas reuniões até o próximo fim de semana com diversos setores, como o Idac, e envolvendo autoridades, como o tenente Lucas, responsável pela PM no município; Leandro do BOPE, secretário de Segurança Pública; e Diego Veríssimo, secretário de Postura, para afinar os últimos detalhes da festa. Na reunião desta segunda, o foco foi centrado na área da segurança pública e do ordenamento das ruas, que terão cerca de 500 mil turistas circulando até o fim dos festejos. Nesta terça (27), Turismo e Meio Ambiente devem ser os mais focados.