Carla Natália será exonerada do cargoAndréa Reys (RC24h)

Publicado 19/12/2022 15:47

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), confirmou à Política Costa do Sol que a secretária municipal de Educação, Carla Natália será exonerada do cargo. A coluna apurou que o coordenador educacional da Prefeitura, Ricardo Almeida, será o novo titular da pasta. Ricardo deve manter a equipe deixada por Carla, que pediu para deixar o governo por motivos pessoais.

De acordo com o chefe do executivo, Carla gostaria de ficar mais próxima da família e havia pedido, há certo tempo, que queria deixar o comando da secretaria. No início, acabou sendo convencida pelo prefeito a permanecer, pelo menos, até o fim do ano. O prefeito afirmou que não há divergências com Carla e, inclusive, lamentou a secretária deixar o cargo "quando as coisas estavam fluindo tão bem".