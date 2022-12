Cerca de três mil hermanos fizeram a maior festa em Búzios - Andréa Reys (RC24h)

Cerca de três mil hermanos fizeram a maior festa em BúziosAndréa Reys (RC24h)

Publicado 19/12/2022 15:40

SE SENTIRAM EM CASA



Cerca de três mil hermanos fizeram a maior festa em Búzios, após a conquista do tricampeonato da Argentina, neste domingo (18). Eles acompanharam a partida, cheia de emoções, no telão colocado na Praça Santos Dumont, no Centro. A infraestrutura colocada pela Prefeitura fez com que os argentinos se sentissem em casa, comemorando pelas ruas depois de uma vitória com dois gols de Messi na final da Copa do Catar.



Estátua de Brigitte Bardot amanheceu "abraçada" com uma bandeira do país vizinho Andréa Reys (RC24h)

20% DA POPULAÇÃO



Aliás, o reduto favorito dos argentinos – são seis mil morando lá, atualmente, o que significa em torno de 20% da população da cidade – ficou pequeno após a quebra de um jejum de 36 anos e o grito entalado na garganta. O melhor de tudo é que foi muita euforia e sem ocorrências. A alegria e o "dal, dale, dale!" contagiou todos que estavam por lá. A cidade mais argentina do Brasil domingou em azul e branco. No dia seguinte à festança, nesta segunda (19), a estátua de Brigitte Bardot, na Orla, amanheceu “abraçada” com uma bandeira do país vizinho. Aliás, o reduto favorito dos argentinos – são seis mil morando lá, atualmente, o que significa em torno de 20% da população da cidade – ficou pequeno após a quebra de um jejum de 36 anos e o grito entalado na garganta. O melhor de tudo é que foi muita euforia e sem ocorrências. A alegria e o "dal, dale, dale!" contagiou todos que estavam por lá. A cidade mais argentina do Brasil domingou em azul e branco. No dia seguinte à festança, nesta segunda (19), a estátua de Brigitte Bardot, na Orla, amanheceu “abraçada” com uma bandeira do país vizinho.