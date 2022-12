Ex-presidente do Ibascaf, Bebeto Cardozo - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 08/12/2022 18:54

Ex-presidente do Ibascaf, Bebeto Cardozo foi o entrevistado do 47º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (8). Durante o bate-papo, ele fez críticas às praias de Cabo Frio – principalmente a do Forte, pelo péssimo estado de conservação -, à prefeitura da cidade e, mais diretamente, ao prefeito José Bonifácio (PDT).

Bebeto foi incisivo quando abordou a poluição da Praia do Siqueira. Disse que, no Natal, participantes da ONG Lagoa Viva irão protestar num posto de gasolina no local, distribuindo sachês de lama aos motoristas.

Além disso, explicou a motivação de sua saída do governo, enfatizando que se sentiu desrespeitado pelo chefe do executivo. Em sua opinião, houve estelionato eleitoral para com a população, e esse seria um dos motivos.

Para mais detalhes, confira a entrevista completa: