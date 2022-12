Secretário de Serviços Públicos de Búzios, Marcus Vallerius - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 06/12/2022 20:00

O secretário de Serviços Públicos de Búzios, Marcus Vallerius, foi o entrevistado do 46º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (6). Durante o bate-papo, ele, que é conhecido como ‘Marcão de Búzios’, falou sobre vários assuntos, como sua gestão à frente da pasta e como estão os trabalhos nas ruas do balneário após as fortes chuvas que assolaram cidades da Região dos Lagos.

Marcão comentou, logo no início da entrevista, que faz questão de ir às ruas trabalhar junto da população, mesmo não sendo candidato a vereador ou qualquer outro cargo, e, por este motivo, após as chuvas que prejudicaram a cidade, pede paciência, pois sua pasta está cuidando da limpeza de todo o balneário. Além disso, pontuou que, juntamente à prefeitura e outras secretarias, está atuando na confecção de licitações para a distribuição de kits com fogão, geladeira, cama e colchão aos moradores que perderam tudo. Ele contou também que o prefeito Alexandre Martins (REP) está solicitando para que as pastas acelerem os processos para que atendam o quanto antes aqueles que necessitam.

O secretário fez questão de enfatizar que, para ele, este é um dos diferenciais do governo de Alexandre: o fato de estar nas ruas, sempre buscando atender necessidade dos moradores. Inclusive, Marcão disse que, junto a isso, outra característica da gestão atual é tentar atender todas as solicitações, independente de serem da oposição ou não. Diante disso, o secretário reafirmou sua posição e declarou que está ali para atender a todos igualmente.

Ele também abordou outros assuntos, como o bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, onde, conforme afirma, não conseguiu ajuda da prefeitura cabo-friense para atender os moradores, mas que jamais daria as costas aos vizinhos que estavam ‘embaixo d’água’ e em relação ao processo judicial contra Alexandre, do qual acredita que ‘não vai prosperar’.

Confira a entrevista completa: