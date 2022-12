Secretários municipais disputam espaço 'nas barbas' do prefeito de Cabo Frio - Arquivo

Publicado 02/12/2022 11:50

Em Cabo Frio, o clima dentro da Prefeitura não é nada bom. Não é de hoje que se ouve falar de uma disputa interna do PDT no governo municipal. O racha principal seria justamente entre o grupo do chefe de Gabinete (e ex-prefeito de Búzios), Mirinho Braga, e o grupo do secretário de Saúde, (ex-deputado) Janio Mendes. Ao que parece essa disputa já ganhou até contornos públicos, o que tem sido um problema para o prefeito José Bonifácio (PDT), como se já não bastasse as inúmeras demandas da cidade.

Existe uma queixa dentro do partido pedetista por Janio ser secretário, ter a filha no comando da secretaria de Fazenda (Daniella Mendes), e ainda um aliado, Betinho Araújo, como titular da pasta de Governo. Tem quem chame Janio até de co-prefeito. Mirinho, que tem ao seu lado o assessor Gustavo Beranger, seria uma das lideranças da insatisfação. O comentário de corredor é que Mirinho quer o cargo de Betinho no Governo. Vamos ver onde isso vai dar, mas o que a turma comenta é que o PDT é de uma desordem tamanha, que nem precisa de outro partido para implodir o próprio governo.