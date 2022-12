O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes - Ludmila Lopes (RC24h)

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho MendesLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 01/12/2022 20:00

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, foi o entrevistado do 45º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (1º). O ex-chefe do executivo cabo-friense falou de diversos assuntos, como a candidatura para as próximas eleições municipais, sua saída do MDB em apoio ao vereador Roberto Jesus (MDB) e em relação às expectativas para o próximo ano do governo de José Bonifácio (PDT).

Marquinho enfatizou pontos importantes, como a necessidade de o atual prefeito investir em obras não concluídas e concluídas, para que Cabo Frio volte a crescer. Apesar de Zé ter se declarado um possível adversário nas próximas eleições, ele afirma que não se importa. O ex-prefeito enfatizou as seguintes palavras: “o que importa é o investimento na minha cidade”.

Ademais, o ex-chefe do executivo afirma que quer voltar a ter e dar orgulho para Cabo Frio e, por isso, será candidato. Inclusive, Marquinho afirma que qualquer apoio é bem-vindo. “Eu acredito que, no futuro, o governo poderá optar por apoiar minha candidatura”.

O ex-prefeito e futuro candidato afirma que, para as próximas eleições, estará com a ficha ‘limpíssima’ e que os outros candidatos, como Dr. Serginho, não o assustam, pois, conforme explica: “eu não tenho ouro, nem prata, mas tenho o povo”.

Confira a entrevista na íntegra: