Prefeito Fábio do Pastel (PL)ASCOM

Publicado 06/12/2022 15:19

São Pedro da Aldeia vai ter um orçamento 44% maior em 2023, segundo previsão do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), como mostrado em audiência pública no início deste mês. O total gira em torno de R$ 583,4 milhões. Aliás, o prefeito Fábio do Pastel (PL) tem conseguido fazer muito mais pela cidade depois que ganhou na justiça o aumento de repasse dos royalties junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP), fatia que passou de R$ 3,9 milhões para cerca de R$ 10 milhões mensais. Segundo a secretaria municipal de Planejamento, a maior fatia será destinada à Educação, R$ 149,3 milhões; R$ 119,9 milhões vão para ações e serviços de Saúde; R$ 54,1 milhões destinados à Previdência Social; R$ 12,8 milhões para Assistência Social; R$ 35,6 milhões para serviços públicos; R$ 11,4 milhões para manutenção da Câmara Municipal; para Ordem Pública, R$ 27,4 milhões; além de R$ 67,7 milhões para obras de intervenções urbanas em parceria com governos estadual e federal. Vale lembrar que a PLOA 2023 contou com participação popular, por meio do Portal Transparência.