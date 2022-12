Dr Serginho (PL) e Cláudio Castro (PL) - Divulgação

Dr Serginho (PL) e Cláudio Castro (PL)Divulgação

Publicado 07/12/2022 16:01

O deputado estadual Dr Serginho (PL), cabo-friense nato, que disse que ainda não desistiu que a Uerj seja instalada na cidade, onde hoje funciona o prédio da Ferlagos, faculdade particular. A polêmica perdura pela Região dos Lagos, visto que um imbróglio judicial - a Ferlagos ganhou liminar para permanecer no prédio - coloca em xeque a instalação da universidade pública em Cabo Frio. E com isso outros municípios já se 'ofereceram' para receber a instituição. Na segunda-feira (5), Serginho teve uma reunião com o governador Cláudio Castro (PL), durante quase duas horas, no Palácio Laranjeiras, e esse foi um dos assuntos. Por telefone, Serginho disse que não perdeu a esperança de que o edital do vestibular 2023 da Uerj de Cabo Frio ainda saia este ano e torce para que a universidade fique na cidade, até porque seria a melhor a comportar a instituição e fortaleceria toda a Região dos Lagos. O parlamentar destacou que “lamentavelmente” tem encontrado dificuldade, mas que “é importante que a classe política, autoridades e a população entendam que a Uerj deve estar acima dos interesses políticos, deve ser um esforço coletivo e todos devem torcer pelo projeto, o qual beneficiará principalmente a população. Serginho deixou transparecer que essas manobras que são feitas (contra a vinda do ensino superior público de qualidade) atrapalham e criam um desgaste, uma rejeição para a universidade. “Mais do que ser para a cidade, a Uerj é para a região”, destacou.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO



Ainda na reunião com o governador do Estado, Dr Serginho contou que eles também conversaram sobre a estação de tratamento de resíduos que será inaugurada dia 19 de dezembro, em Arraial do Cabo. Inspirada em tecnologia alemã e desenvolvida por cientistas e pesquisadores das universidades do estado fluminense, o projeto já havia sido encomendado por Serginho quando ele era secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Em resumo, a máquina transforma o lodo e a lama de esgoto em energia para abastecer escolas; o que sobra, vira adubo. Serginho tem uma expectativa tremenda pelo equipamento, que ele também quer trazer para Cabo Frio. Somados à dragagem do Canal Itajuru, projeto que Dr Serginho também conseguiu enquanto secretário, ele acredita que essa pode ser mais uma ferramenta para resolver o problema da população da Praia do Siqueira. Ainda na reunião com o governador do Estado, Dr Serginho contou que eles também conversaram sobre a estação de tratamento de resíduos que será inaugurada dia 19 de dezembro, em Arraial do Cabo. Inspirada em tecnologia alemã e desenvolvida por cientistas e pesquisadores das universidades do estado fluminense, o projeto já havia sido encomendado por Serginho quando ele era secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Em resumo, a máquina transforma o lodo e a lama de esgoto em energia para abastecer escolas; o que sobra, vira adubo. Serginho tem uma expectativa tremenda pelo equipamento, que ele também quer trazer para Cabo Frio. Somados à dragagem do Canal Itajuru, projeto que Dr Serginho também conseguiu enquanto secretário, ele acredita que essa pode ser mais uma ferramenta para resolver o problema da população da Praia do Siqueira.