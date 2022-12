Secretário de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio, Coronel Ruy França - Renata Cristiane

Publicado 13/12/2022 19:53

O secretário de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio, coronel Ruy França, foi o entrevistado do 48º RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (13). Ex-comandante do 25º BPM, falou sobre seu trabalho no executivo, quando assumiu por um ano, a secretaria de Administração antes da pasta atual.

Falando nisso, França adiantou que Cabo Frio está entre as 20 cidades do Brasil que terão um observatório da violência, e já tem guardas municipais sendo capacitados para tal.

Sobre seu trabalho como secretário, Ruy França - que seria candidato a prefeito em 2020 mas abriu mão para apoiar José Bonifácio (PDT) - contou que a prefeitura hoje está saneada na questão administrativa, no sentido financeiro e tributário. Mas admitiu que ainda muito a fazer, como, por exemplo, a buraqueira nas ruas. Disse também que continua com a vontade de ingressar na vida política, quem sabe como vereador.

"Mas hoje o foco é na reeleição de Zé Bonifácio. Estou aprendendo muito com ele", revelou.

França ainda falou sobre o planejamento para o Réveillon nos dois distritos.

Confira na íntegra: