Cantata de Natal em Búzios tem praça lotada e participação do prefeito Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:09

Em Armação dos Búzios, a população ficou encantada com a Cantata de Natal, apresentada no fim de semana, na Praça do Inefi (Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral), no bairro da Rasa. O sucesso foi tão ou maior que ano passado, deixando moradores e visitantes extasiados com as apresentações.

Com direção artística e regência do maestro Alberto Midon, o musical natalino "Incomparável" contou com a participação de 100 vozes do Coral Municipal e a novidade do ano, o Coral Infantojuvenil que traz em sua formação os integrantes da Guarda Mirim Municipal.

A escolha de Alexandre foi para lá de assertiva. A repercussão foi tão grande que o prefeito buziano já confirmou um novo evento tão bom ou melhor que o deste ano. "Foi lindo de se ver! Ano que vem, o espetáculo promete trazer ainda mais emoção", disse.