Vereador Roberto Jesus (MDB) e prefeito José Bonifácio (PDT) - Arquivo pessoal

Vereador Roberto Jesus (MDB) e prefeito José Bonifácio (PDT)Arquivo pessoal

Publicado 15/12/2022 13:29

A POSIÇÃO DE JESUS



O vereador de Cabo Frio Roberto Jesus (MDB) foi único a votar contra o PL com o orçamento municipal de 2023. Por conta disso, o parlamentar publicou um vídeo explicando sua posição. O projeto da LOA, aprovado por 13 a 1 na sessão desta terça (13), prevê o valor de R$ 1,23 bilhão, quase 12% a mais que o ano anterior. Jesus, que ganhou fama de implicante por viver pegando no pé do prefeito, mostrou consistência ao argumentar contra o orçamento. Segundo o parlamentar, o PL tem uma série de divergências e irregularidades. “Possivelmente, teremos problemas com verbas direcionadas à manutenção da infraestrutura e afins (…) Mão falta dinheiro, falta competência”, disparou. O vereador também comentou sobre a lista com nomes dos funcionários, cargos e respectivos salários. “É obrigatória a lista de funcionários com nomes e salários. Ela foi enviada depois de muita cobrança, e essa demora não houve tempo hábil de verificar a veracidade”, afirmou. O vereador apontou que a folha de pagamento inchou em R$ 100 milhões. Mesmo com uma enxurrada de denúncias de funcionários fantasmas na Prefeitura, nada foi feito até aqui.

DÉFICITS DE INVESTIMENTO



Com o crescimento da arrecadação, muitos acharam que José Bonifácio (PDT) iria investir pesado na infraestrutura, como operação tapa-buracos, prevenção às enchentes e alagamentos por conta das chuvas, e por aí vai. Mas não é o que se vê no PL aprovado pela Câmara. Segundo Roberto Jesus, serão destinados apenas R$ 5 milhões para drenagem e R$ 9 milhões para melhorias nos dois distritos, sendo R$ 7 milhões para o primeiro e R$ 2 milhões para Tamoios. Só a folha de pagamento do gabinete do prefeito tem custo previsto em R$ 7 milhões, R$ 1,5 milhão a mais que neste ano. “Diante dessas e tantas outras, meu voto foi negativo. Votei contrário a esse absurdo”.