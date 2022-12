Alexandre Martins (REP) e Leandro do BOPE (PDT) - Arquivo

Publicado 14/12/2022 13:28

Em Armação dos Búzios, estão em alta as expectativas de lideranças políticas com decisões na Justiça. Os dois primeiros colocados nas eleições de 2020, o eleito Alexandre Martins (REP) e Leandro do BOPE (PDT) são alvos de processo que devem acabar com resposta final no TSE, em Brasília. Do lado de Leandro, o clima é de alívio depois que o Tribunal Regional Eleitoral (TSE) suspendeu a condenação que ele havia recebido em um processo que o acusa de espalhar notícias falsas contra Alexandre Martins. Com isso, Leandro volta a estar elegível.



O advogado de Alexandre, Pedro Canellas, no entanto, já anunciou que vai entrar com recurso no TSE para que a decisão seja revista. Nesse meio tempo, a turma de Leandro crê em eleição suplementar no próximo ano no balneário e, por conta disso, dada a votação que o candidato teve no último pleito, ao redor de sua figura, se reúnem nomes como Gladys Nunes (ex-vereadora), Mirinho Braga (ex-prefeito) e Robinho Mota (assessor dos ex-prefeitos André Granado e Henrique Gomes), buscando uma unidade da oposição que possa fazer frente ao atual governo nas urnas. Existe uma segurança muito grande do grupo de que a eleição será convocada e o atual governo lance, como candidata a prefeita, a primeira-dama, Daniele Guimarães Martins.

Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) Arquivo

O QUE VEM PELA FRENTE



No entanto, para que haja eleição suplementar em Búzios, o que seria mais um capítulo daquela verdadeira novela sobre a instabilidade política do município, Alexandre Martins precisa perder o recurso protocolado pela defesa dele contra a decisão que o condenou por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Pedro Canellas disse à coluna que segue muito confiante na reversão do quadro e confirmou que o julgamento vai ficar para o ano que vem, devido ao recesso forense. Antes da palavra final da Justiça, ainda devem ser avaliados parecer do Ministério Público Eleitoral e todos os trâmites processuais. Portanto, o momento é de calma e serenidade. Até que haja trânsito em julgado da decisão, Alexandre Martins deve continuar tranquilamente à frente da Prefeitura, até para que haja uma maior estabilidade no município.