Macaense Antonio Felipe Gonçalves é um dos integrantes do Gabinete de Transição do Presidente Lula em Brasília - Divulgação

Macaense Antonio Felipe Gonçalves é um dos integrantes do Gabinete de Transição do Presidente Lula em BrasíliaDivulgação

Publicado 16/12/2022 16:09

O macaense Antonio Felipe Gonçalves é um dos integrantes do Gabinete de Transição do Presidente Lula em Brasília.

Ele faz parte da equipe que trabalha no levantamento do diagnóstico da Segurança Pública, área em que atuou coordenando a comunicação da segurança da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O convite para participar da equipe veio do Delegado Federal Andrei Rodrigues, atual chefe da segurança do presidente eleito e indicado para o cargo de Diretor Geral da Polícia Federal, e contou com o aval do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Antonio Felipe, jornalista de formação, tem histórico de participação social na cidade, onde já foi Conselheiro Tutelar, Presidente do Conselho da Criança e do Adolescente e Secretário de Infância e Juventude. Além disso ele também já foi membro do Conselho Nacional de Juventude no Governo Dilma.

Devido à experiência na área, Antonio também tem colaborado com grupos de trabalho ligados à temática de inteligência, juventude e direitos humanos.

Formado em Comunicação Social, com MBA em Gestão Pública e Especialização em Direito Legislativo e Assessoria Parlamentar, o macaense atualmente serve como oficial da Força Aérea Brasileira, onde atua como assessor de imprensa da instituição.