Ator e diretor de Eventos de Arraial do Cabo, Max Magalhães - Andréa Reys (RC24h)

Publicado 22/12/2022 19:22

O 50º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (22), trouxe o ator e diretor de Eventos de Arraial do Cabo, Max Magalhães, que contou sobre como vai a programação de fim de ano na cidade. E vai ter evento pra ninguém botar defeito. A promessa é agradar gregos e troianos.

Sobre o Ano Novo, cujos festejos vão acontecer, como é tradição, na orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, além dos distritos, que este ano também vão contar com a celebração de boas-vindas a 2023. A propósito do cardápio dos shows, serão todos locais, até porque a cidade já estará movimentada – serão 500 mil circulando pela cidade – o suficiente e atrações nacionais poderiam significar mais tumulto.

Inclusive sobre isso, Max criticou comentários feitos por internautas, desqualificando artistas da região. “Faltou empatia. Nossa festa promete ser muito bonita, estamos no caminho certo”, destacou.

Para além do Réveillon, já em 2023, a alta temporada terá o aguardado Verão Musical, com shows nacionais nos fins de semana, na Praça do Cova. Já estão confirmados nomes como Paulinho Moska, Amelinha e Flávio Venturini. “A gente vai proporcionar para além das praias, vamos segurar o turista em Arraial por mais tempo, além de fomentar comércio, gastronomia e hotelaria.

Eventos esportivos, culturais e gastronômicos também estão no script. O Carnaval é outro evento que já está sendo fechado também e reuniões com as associações de blocos, em andamento.

Confira o bate-papo com Max Magalhães na íntegra: