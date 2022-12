Escolhido de Lula para comandar a CGU morou e estudou em Cabo Frio - Andréa Reys (RC24h)

Publicado 22/12/2022 16:03

O escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a Controladoria-Geral da União (CGU), anunciado nesta quinta-feira (22), é o advogado Vinícius Marques de Carvalho, de 45 anos, paulista de nascimento mas que tem o município de Cabo Frio no DNA. Vinícius morou muitos anos na principal cidade da Região dos Lagos, onde estudou no Instituto Santa Rosa, tradicional colégio da região.

Fez muitos amigos nesta época, inclusive todos que estudaram com ele comemoraram a notícia, como Júlia Barreto, irmã de Aquiles Barreto, que é secretário de Integração Metropolitana do governo Eduardo Paes (PSD) e também demonstrou entusiasmo com a novidade.

A CGU, cujo titular tem status de ministro, é um órgão de controle interno do governo federal que atua em fiscalizações por meio de auditorias e ações de combate à corrupção. A transparência de atos públicos também é avaliada pela CGU.

Marques é graduado e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. O advogado também tem doutorado em Direito Comparado pela Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

Foi especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) do Governo Federal de 2006 a 2016, Secretário de Direito Econômico entre 2011 e 2012, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de 2012 a 2016 e Yale Greenberg World Fellow em 2016.

Também integrou equipe de transição do novo governo como parte do grupo responsável pela área de infraestrutura. Ele atuou ao lado de Paulo Pimenta, Miriam Belchior, Gabriel Galípolo, Maurício Muniz, Alexandre Silveira, Fernanda Batista e Marcos Cavalcante.