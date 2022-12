Prefeito Vantoil e parte de sua equipe - ASCOM de Iguaba Grande

Publicado 22/12/2022 15:26

FIM DE ANO NA 'PRINCESINHA'



A coluna desta quinta-feira (22) destaca a "Princesinha dos Lagos", Iguaba Grande, que está no clima das confraternizações de fim de ano. O prefeito da cidade, Vantoil Martins (CID), almoçou, nesta quarta (21), com parte do secretariado após participar da festa conjunta do Gabinete, Educação, Governo e assessoria de Comunicação. Jales Lins, secretário de Governo e Educação, Fábio Costa, de Segurança e chefe de Gabinete, Marcello Costa, titular do Desenvolvimento Econômico, e Alexandre Freitag, responsável pela secretaria de Obras, estiveram nessa confra. O secretário de Turismo, Ricardo Coutinho, e o titular da Fazenda, Jorgino Fabiano, saíram do almoço direto para as suas atribuições, já que Ricardo precisava checar as reformas do píer do Centro e do ‘Coração’ instalado lá e Jorginho tinha algumas demandas da secretaria para dar conta.



APLAUSOS



Já no legislativo iguabense, nesta quarta-feira (21), o secretário municipal de Educação e Governo, Jales Lins, recebeu uma moção de aplausos do vereador Luciano Silva (CID) por conta da gestão de Lins a frente da pasta da Educação. “Gostaria de agradecer a todos os presentes na Câmara Municipal e a toda minha equipe, sem vocês nada seria possível. Reforço, ainda, o meu comprometimento com a Educação de Iguaba Grande em 2023, vamos continuar trabalhando para transformá-la em destaque na Região dos Lagos”, escreveu o secretário.