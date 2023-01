Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, mais conhecido como Dr. Serginho - Divulgação

Publicado 02/01/2023 17:41

O deputado estadual mais votado da história da Região dos Lagos, Dr. Serginho (PL) foi empossado Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2). A cerimônia de posse ocorreu em conjunto com todas as outras pastas do governo, no Palácio Guanabara. Com isso, Serginho, reeleito com 123.739 votos, se licencia do cargo de deputado para assumir novamente a pasta do Estado.



Dr. Serginho foi Secretário de Ciência e Tecnologia entre 2021 e 2022. Nesse período, abriu e reformou unidades da FAETEC em todas as regiões do Estado, levando formação técnica, de idiomas e profissionalizante a jovens e adultos; implantou polos do consórcio CEDERJ com universidades públicos em municípios que nunca tiveram formação superior gratuita de qualidade; recuperou o caixa da secretaria, cortou gastos e quitou dívidas com fornecedores. O trabalho continuará, com a aceleração das obras dos Centros Tecnológicos, que reunirão unidades das instituições vinculadas à SECTI e hubs para implantação de startups nas 8 regiões do Estado do Rio.



“É uma honra receber esse novo convite do governador Cláudio Castro para reassumir a Secti. Vamos continuar trabalhando para que o projeto de formação profissional de qualidade possa se ampliar no nosso Estado. Isso formará mão de obra qualificada e permitirá que nosso povo possa levar sustento para suas famílias, de forma digna. Estaremos alinhados aos propósitos do governo Castro para continuar avançando no rumo certo!”, disse Dr. Serginho.



Quem é Dr. Serginho

Advogado e político brasileiro, Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, mais conhecido como Dr. Serginho, nasceu em Cabo Frio no dia 5 de outubro de 1981. Tem ampla experiência em administração pública, formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá. Serginho construiu carreira em municípios da Região dos Lagos fluminense; foi procurador-geral em Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios e membro da Comissão ‘OAB vai à Escola’, pela qual palestrou em muitas escolas públicas de todo o estado.



Filiou-se ao PSL em 2017 e seguiu para o Republicanos em março de 2020, para concorrer nas eleições a prefeito de Cabo Frio. Foi eleito para o mandato de deputado estadual no período 2019/2023, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e marcou sua gestão na luta contra a corrupção sendo um dos principais responsáveis pelo impeachment do então Governador Wilson Witzel, além de importantes indicações e projetos de lei relevantes para o Estado.



Também foi membro da CPI que investigou as mortes de crianças recém-nascidas no Hospital da Mulher, em Cabo Frio, em 2019. Além disso, Dr. Serginho presidiu a CPI que investigou o lançamento irregular de esgoto na Lagoa de Araruama, conhecida como a ‘CPI da Prolagos’.



Se afastou do cargo para assumir, em dezembro de 2020, a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação. Como secretário, enxugou os gastos da pasta, rescindiu contratos viciosos e trabalhou com transparência e celeridade. Serginho inaugurou diversas unidades da FAETEC na Região Metropolitana e no interior do Estado, além de levar ensino superior e preparatório às cidades do Rio de Janeiro, pelo Cederj.



Em 2022, ao retornar à Assembleia Legislativa do Estado, se filiou ao Partido Liberal (PL), partido do qual foi líder da bancada, segue defendendo as pautas da família, do corte de gastos do Estado, e da educação como ferramenta de transformação de vidas. Dentre os feitos do mandato, estão obras em estradas importantes, como a do Alecrim e as RJ’s 106 e 140, além da luta pela redução dos radares na RJ-124, a Via Lagos. Serginho conseguiu incluir no orçamento estadual de 2023, mais de R$ 2,5 milhões de verbas para a saúde de Rio das Flores, Tanguá e Cabo Frio; neste último município, a verba é destinada à reabertura do Hospital de Tamoios. Em 2023, retorna à SECTI para uma nova empreitada na pasta de Ciência e Tecnologia.



Apaixonado por futebol, foi jogador na juventude, é torcedor do Fluminense. Serginho é filho de mãe pedagoga e pai economiário e empresário do setor de Turismo. É católico e casado com Aline Rabelo, também advogada, é pai de duas meninas, Maria Antônia, de 12 anos, e de Maria Alice, nascida em 2021.