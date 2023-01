Alexandre Martins antecipou à coluna uma nova mudança na chefia da pasta - Renata Cristiane

Publicado 04/01/2023 17:35

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), inaugurou a sede, agora própria, da secretaria de Turismo, nesta terça-feira (3), e antecipou à coluna uma nova mudança na chefia da pasta. Maycon Siqueira sai e quem assume é o vereador Gugu de Nair (DEM). Assim que terminar o recesso parlamentar, em fevereiro, Gugu assume a pasta e o suplente de vereador, Cristiano Marques, do Convention & Visitors Bureau, assume vaga na Câmara.





IMÓVEL ESTAVA ABANDONADO



A nova sede da secretaria de Turismo fica na rua Turíbio de Farias, no Centro, onde havia um imóvel público que estava abandonado e que foi completamente reformado. Alexandre conduziu a cerimônia ao lado de autoridades, como o presidente da Câmara, Rafael Aguiar (REP), o vice-prefeito, Miguel Pereira (PL), e o ainda secretário interino de Turismo, Maycon Siqueira. A inauguração seria na semana passada, no dia seguinte à entrega do Centro de Apoio ao Turista em Manguinhos, mas foi adiada por conta da chuva. Enquanto a nova sede não ficava pronta, a secretaria de Turismo funcionou em uma sala na antiga Prefeitura, na praça Santos Dumont, também no Centro. O prédio novo da secretaria receberá o nome do ex-vice-prefeito de Búzios Aristonil Silveira de Souza. A inauguração emocionou os familiares do político.





META DA SEDE PRÓPRIA



No evento de inauguração, em entrevista exclusiva à coluna, Alexandre destacou que Búzios, apesar de ser o sexto destino internacional mais procurado, ainda não tinha uma sede da secretaria de Turismo, que funcionava no pórtico (local que passou a ser receptivo turístico e central de informações). “Nada mais justo que uma estrutura para que a cidade seja organizada no questão turismo. A gente não tinha onde receber ninguém. Em breve teremos as secretarias de Serviços Públicos e de Educação, que nunca tiveram sede própria. O caminho é esse, fazer a sede de cada uma e sair do aluguel. O objetivo é ter uma estrutura fixa, independente da gestão”, completou o prefeito.



Confira a entrevista exclusiva que o prefeito de Búzios deu à coluna: