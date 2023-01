Bonifácio comentou que deve se tornar presença frequente em Brasília nos próximos meses e fazer visitas a pastas diversas - Sérgio Bonelli

Publicado 04/01/2023 17:10

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), esteve em Brasília acompanhar a cerimônia de posse do ministro da Previdência, Carlos Lupi, presidente do partido de Zé. Antes da solenidade, o alcaide despachou um ofício a Lupi que manifesta o interesse da Prefeitura cabo-friense em zerar filas de serviços do INSS. À coluna, o prefeito comentou que existe, inclusive, a possibilidade de deslocar servidores municipais para reforçar os atendimentos do INSS na cidade no caso da repartição ter poucos funcionários para atender a demanda.