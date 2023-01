Ex-candidato a vereador de São Pedro da Aldeia, Alberto Habib - Redes sociais

Publicado 09/01/2023 15:24

O ex-candidato a vereador de São Pedro da Aldeia, Alberto Habib, foi expulso do PSD, na manhã desta segunda-feira (9), por ter participado do ato golpista e terrorista ocorrido em Brasília, neste domingo (8). A informação foi dada pelo coordenador do partido na Região dos Lagos, Aquiles Barreto.



“A ordem é expulsar quem mais tiver participado”, disse Aquiles.



Habib tentou uma vaga no legislativo aldeense nas eleições de 2020. Ano passado, um dia antes do primeiro turno das eleições, fez uma postagem odienta e com palavras de baixo calão, dizendo que não iria aceitar “comunismo” no Brasil.

