Paula Pinheiro, nova secretária de Turismo de Cabo FrioArquivo

Publicado 10/01/2023 20:09

Toma posse nesta quarta-feira (11) a nova secretária municipal de Turismo de Cabo Frio, Paula Pinheiro. Ela será nomeada pelo prefeito José Bonifácio em cerimônia na sede do Governo Municipal, às 10h.



Paula é corretora de imóveis e, antes de assumir a pasta, era coordenadora administrativa da Câmara Municipal. Segundo ela, o objetivo do trabalho à frente do turismo cabo-friense será promover o diálogo com o setor e dar nova dinâmica ao trabalho da pasta.



“A nossa gestão do turismo terá como objetivo primordial a integração e o diálogo. Vamos fazer turismo de forma integrada. É preciso pensar e executar ações intersetoriais. Nos próximos 30 dias pretendemos dialogar com o trade e com os demais setores turísticos da cidade, para diagnosticar as principais carências, com o objetivo de apresentar um calendário consolidado de eventos que atenda as demandas e necessidades dos setores e da sociedade”, afirma Paula.



Com a mudança, a ex-secretária de Turismo, Katyuscia Brito, volta a comandar a pasta da Agricultura.

MUDANÇA NO ESPORTE

Mas a mudança não será somente na pasta do Turismo. Como o setor agrega Esporte e Lazer, o prefeito decidiu que vai também mudar o novo comandante da política esportiva no município. Insatisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido atualmente por Felipe Monteiro, o novo nomeado que toma posse nesta quarta-feira (11), ao lado de Paula Pinheiro, é Gabriel Lima. Gabriel é ex-jogador de futebol, chegou a atuar profissionalmente, inclusive tem experiência para jogar fora do país. A aposta é que haja mais investimentos e projetos no futebol amador e outras modalidades que possam envolver a comunidade, especialmente os mais jovens.