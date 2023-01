Empresário araruamense Sérgio Ribeiro, novo dono da marca Cabofolia - Renata Cristiane

Publicado 10/01/2023 19:57

O entrevistado do 51º RC Cast, o podcast em parceria com O Dia, foi o empresário araruamense Sérgio Ribeiro, novo dono da marca Cabofolia, evento que completa 25 anos e volta com força total, de 19 a 21 de janeiro. Para quem não o conhece, Sérgio vem de uma família da zona rural de Araruama, no distrito de São Vicente, mas sempre foi ligado à vida noturna e abriu sua primeira casa de entretenimento em 2006. De lá pra cá, foi só sucesso.



Sérgio contou sobre as novidades que terão no Cabofolia deste ano, que terá, por exemplo, 50 câmeras de monitoramento para maior segurança dos micareteiros. Não vai ter área de pipoca, mas vai ter roda gigante. “A gente não quer um evento superlotado, mas um evento de qualidade”.



Sobre a entrada na vida política – Sérgio já tem despontado na boca do povo como um dos grandes concorrentes à prefeitura de Araruama -, ele disse que pretende colocar o nome dele em 2024, mas ainda não parou para conversar com nenhum partido sobre isso.



“O que tenho ouvido na cidade é que as pessoas querem coisa nova, nada de quem já passou ou já fez alguma coisa lá”, completou.

