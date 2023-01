A parceria visa oferecer formação educacional para adolescentes em situação de vulnerabilidade - ASCOM

Publicado 10/01/2023 15:29

O Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Dr. Serginho (PL), visitou nesta terça-feira (10) a sede da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) para avançar com um convênio de ampliação do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, o PTPA. O convênio é celebrado entre FAETEC e a FIA, instituições vinculadas, respectivamente, à SECTI-RJ e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) do Rio de Janeiro.

A parceria visa oferecer formação educacional para adolescentes em situação de vulnerabilidade, que terão oportunidade para desenvolver habilidades técnicas e profissionais valorizadas no mercado de trabalho, formando jovens capazes de executar, inovar e transformar suas vidas pela educação.

"Toda vez que um jovem entra em um programa desses, que qualifica e dá direcionamento profissional, uma família muda de vida. Isso traz perspectiva de um futuro honesto e abre caminhos para que esse jovem, futuramente, curse uma faculdade, entre no mercado de trabalho e ajude a dar sustento digno aos seus familiares. É nisso que apostamos na SECTI.", disse o deputado Dr. Serginho, durante a visita.