Prefeito José Bonifácio (PDT) e Paula Pinheiro Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 11/01/2023 15:06 | Atualizado 11/01/2023 15:51

A nova secretária de Turismo de Cabo Frio, Paula Pinheiro, foi empossada, na manhã desta quarta-feira (11), pelo prefeito, José Bonifácio (PDT), em cerimônia na sede do Governo Municipal.



Paula é corretora de imóveis e, antes de assumir a pasta, era coordenadora administrativa da Câmara Municipal. Inclusive, a nomeação de Pinheiro para o cargo veio do presidente do Legislativo cabo-friense, Miguel Alencar (UNIÃO).



Nesse sentido, um dos objetivos da troca na secretaria é justamente aproximar o Executivo do Legislativo, como defendeu o prefeito em entrevista ao Dia.



“A nomeação para a secretaria de Obras do vereador Vanderson Bento (PTB) foi um primeiro movimento de expansão dessa composição [com a Câmara]”, explicou Bonifácio.



“Quando ele [Miguel Alencar] manifestou o desejo de poder indicar um nome para assumir a secretaria, eu analisei com bons olhos, tendo em vista que havia, de alguns setores, alguma insatisfação”, arrematou o prefeito.

Presidente da Câmara, Miguel Alencar destacou os predicados de Paula, como sua competência de gestão, de administração e desenvoltura. O vereador também falou sobre a relação dele com o governo.



“Tenho certeza que a pasta só tem a ganhar com a presença dela. A gente faz as críticas, as cobranças, as indicações e tem o posicionamento de independência. Mas, mesmo discordando, a gente tenta se unir para achar soluções e é isso que estamos tentando fazer nos últimos tempos”, disse.



Paula se definiu como uma pessoa dos papéis e da gestão de pessoas, que fica “atrás das câmeras, organizando para que tudo aconteça”.



“Esse vai ser meu papel na secretaria de Turismo. A gente sabe que vai ter que dar entrevista, que vai ter que aparecer, dar uma palavra, mas o meu papel na secretaria é estar por trás, organizando e viabilizado para que tudo aconteça”, declarou.



A palavra de ordem para Paula é a “gestão compartilhada”.



“Eu acho que a gente tem que enxergar administração pública como uma empresa. Ela tem que ter processos como uma empresa, as coisas tem que ter começo, meio e fim. Não tem essa coisa de ‘porque eu sou funcionário público e vamos levando'”, pontuou Pinheiro.



“É uma empresa, é sua casa, a minha casa, é o nosso dinheiro que está empenhado ali e a gente vai organizar pra poder levantar o turismo da cidade”, concluiu.

A secretária anunciou nova sede da Turismo, que volta a funcionar no Terminal de Transatlânticos.



“A gente vai organizar tudo na próxima semana, porque vai sair do Museu do Surfe. Um polo vai ser mantido ali para que haja atendimento ao turista, a gente vai reorganizar o CAT e vai ter um ‘bracinho’ do administrativo lá”, definiu Paula.



“No Terminal de Transatlânticos, a gente tá com um projeto para fomentar a vinda dos transatlânticos para Cabo Frio, então é importante que a secretaria esteja ali para que a gente consiga fazer uma recepção”, finalizou.



Pinheiro definiu algumas metas para o Turismo em Cabo Frio e afirmou que a gestão terá como objetivo primordial a integração e o diálogo, pensando e executando ações intersetoriais.



“Nos próximos 30 dias pretendemos dialogar com o trade e com os demais setores turísticos da cidade, para diagnosticar as principais carências, com o objetivo de apresentar um calendário consolidado de eventos que atenda as demandas e necessidades dos setores e da sociedade”, afirma Paula.

Paula substitui Katyuscia Brito no comando da pasta. A ex-secretária volta para a Agricultura.



A gestão de Brito foi marcada por críticas do trade turístico em diversos momentos. As principais foram por não dar continuidade aos projetos que vinham sendo desenvolvidos pelo antecessor, Carlos Cunha, e a inação para propor atividades e eventos.