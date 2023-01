Penha Bernardes (PL) e Oliveira da Guarda (MDB) - Arquivo

Penha Bernardes (PL) e Oliveira da Guarda (MDB)Arquivo

Publicado 19/01/2023 14:55

PEQUENA GUERREIRA



A triste notícia no meio político vem de Araruama, onde nesta quarta-feira (18), a bebê Isabella, de 4 meses e 9 dias, filha dos vereadores Oliveira da Guarda (MDB) e Penha Bernardes (PL), faleceu em um hospital no Rio de Janeiro. Portadora da síndrome de Down, Bellinha lutou bravamente ao longo de duas internações às quais teve que ser submetida neste curto período de vida. A menina passou 42 dias em casa e 87 dias em UTIs. Ao longo da última internação, por grave comprometimento pulmonar provocado pela síndrome inflamatória pós-Covid, os pais se revezavam entre Araruama e a capital. Em entrevista ao Dia no ano passado, Penha havia afirmado que a pequena sofria com problemas no pulmão, por ter nascido prematura. Oliveira, o pai, fez uma postagem emocionante e de cortar o coração (veja ao final das notas). A coluna acompanhou cada passo e torcia fervorosamente para a recuperação de Isabella. Por isso, nesse momento de luto, nós desejamos condolências e sentimentos irrestritos à família da pequena e muita força aos vereadores para superar esse momento difícil.

COMOÇÃO NA CIDADE



A morte da bebê gerou diversas reações nas redes sociais, no sentido de prestar sentimentos a Penha e Oliveira. O ex-prefeito da cidade André Mônica (PDT) fez uma publicação afirmando que Isabella “descansou, mas nos deixou ensinamento”. Em uma publicação de uma página da cidade, o principal desafeto político de Penha e Oliveira, Chiquinho de Educação, também ex-prefeito, se manifestou no sentido de prestar condolências, desejando força ao casal de vereadores. Na mesma publicação, o colega de Câmara dos parlamentares Diego de Ciraldo também se posicionou, desejando forças aos edis e dizendo saber que nada poderá confortar Penha e Oliveira porque eles “estão vivendo a maior tristeza na vida de uma família”. A morte da bebê gerou diversas reações nas redes sociais, no sentido de prestar sentimentos a Penha e Oliveira. O ex-prefeito da cidade André Mônica (PDT) fez uma publicação afirmando que Isabella “descansou, mas nos deixou ensinamento”. Em uma publicação de uma página da cidade, o principal desafeto político de Penha e Oliveira, Chiquinho de Educação, também ex-prefeito, se manifestou no sentido de prestar condolências, desejando força ao casal de vereadores. Na mesma publicação, o colega de Câmara dos parlamentares Diego de Ciraldo também se posicionou, desejando forças aos edis e dizendo saber que nada poderá confortar Penha e Oliveira porque eles “estão vivendo a maior tristeza na vida de uma família”.

PARA ALÉM DA SAÚDE DA FILHA



Além da preocupação evidente que Oliveira e Penha tinham com a saúde da filha recém-nascida, eles ainda tinham que lidar com o preconceito. Na sessão da Câmara do dia 13 de setembro, apenas cinco dias após o nascimento de Isabella, Penha Bernardes usou seu momento de fala para denunciar uma situação que teria ocorrido dias antes em uma caminhada da prefeita de Araruama Lívia de Chiquinho (PP). Segundo a vereadora, a alcaide e sua chefe de Gabinete, Ângela Barreira, teriam dito que Penha estava escondendo Isabella por conta da menina ter nascido com síndrome de Down. A vereadora chegou a chorar durante o discurso que fez na Câmara dizendo que tinha muito orgulho da filha e que isso a faria, inclusive, lutar por melhores condições para pessoas com deficiência na cidade.