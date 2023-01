Ministra Nísia Trindade e Renata Souza, deputada estadual - Divulgação

Ministra Nísia Trindade e Renata Souza, deputada estadualDivulgação

Publicado 13/01/2023 14:57

AGENDA NA SAÚDE



Mulher mais votada entre as candidatas a deputada estadual em Cabo Frio nas eleições de 2022, Renata Souza (PSOL) levou demandas da cidade nesta semana ao Ministério da Saúde, em Brasília. Durante o encontro com a ministra da pasta, Nísia Trindade, Renata apresentou as recomendações do relatório final da CPI da Violência Obstétrica que a parlamentar presidiu em Cabo Frio. A ministra se sensibilizou com a situação narrada sobre os bebês que vieram a óbito no Hospital da Mulher, em 2019, e se comprometeu em estudar possibilidades de ações para a superação da violência obstétrica nas maternidades de todo o país. Renata afirmou à coluna que aproveitou o momento em que os novos gestores do Governo Federal estão recebendo demandas para apresentar as questões.

EMOÇÃO COM ANIELLE



A deputada fluminense passou os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro (PL) sem ir a Brasília. Com ventos soprando mais a esquerda, Renata esteve na capital entre segunda (9) e terça-feira (10). A parlamentar se emocionou ao encontrar a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. À propósito, a nomeação da irmã de Marielle, símbolo da luta política no Brasil, deixou um recado, na visão de Renata, de que o "feminicídio político" que vitimou a então vereadora carioca e seu motorista em 2018 não ficará impune no atual governo e terá respostas. O adiamento da posse de Anielle no ministério devido aos atos de domingo (8) impediu que Renata participasse da solenidade, mas ela não deixou de dar um abraço na amiga de longa data fora da agenda. Renata era amiga íntima de Marielle Franco e ocupava a chefia de Gabinete da vereadora na época de seu brutal assassinato.

ENCONTRO COM SILVIO ALMEIDA



Souza teve ainda uma agenda com o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, na qual tratou de assuntos importantes para sua plataforma e para o Estado do Rio, como um todo. Entre eles, as operações da Polícia Militar vistas nas comunidades e favelas fluminenses, cujos jovens negros têm sido mortos em maior número. A deputada, inclusive, apresentou um relatório ao ministro com dados sobre a questão dessas 'chacinas" contra a juventude preta, em especial, na capital e Região Metropolitana. Os detalhes da agenda foram reportados à colunista d'O Dia Aline Macedo e serão publicados na versão impressa do jornal neste sábado (14).