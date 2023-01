Prefeito Vantoil Martins (CID) - Divulgação

Prefeito Vantoil Martins (CID)

Publicado 18/01/2023 13:40

MUNICÍPIO TEM BOA FAMA



Em Iguaba Grande, o prefeito Vantoil Martins (CID) contou que feliz da vida com os conceitos de transparência e credibilidade que o município vem ganhando junto a empresas. Esse indicador é medido, de acordo com o chefe do executivo municipal, pela quantidade de interessados que aparecem nas licitações realizadas no município. Vantoil afirmou que todas elas têm sido muito concorridas. A mais recente, por exemplo, para aquisição de material esportivo para a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, nesta terça-feira (17), reuniu 46 empresas no prédio da Prefeitura. Na visão do prefeito, isso é um sinal de que a fama do município é boa, que eles pagam seus fornecedores em dia. Além disso, a concorrência mostra que existe uma publicação transparente dos editais, sem aquele clientelismo que se vê em muitas cidades do país.



Clínica vascular municipal de Iguaba ASCOM

INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA VASCULAR



Além disso, Vantoil comentou à coluna que na sexta-feira (20), vai inaugurar Clínica Vascular Municipal. O prefeito destacou que "é mais um passo que o município dá na direção de oferecer um atendimento mais amplo, em especial, à mulher." O objetivo é acabar com a demanda reprimida de serviços deste segmento existente no município, para melhorar a qualidade de vida do cidadão. A unidade fica localizada na Estrada do Sopotó, no Centro, em frente à badalada praça Edyla Pinheiro.

Racha no parlamento ASCOM

RACHA NO PARLAMENTO



Do executivo para o legislativo iguabense, à medida que vai chegando ao fim o recesso parlamentar, a turma se pergunta ali nos arredores da praça Edyla Pinheiro, como vai ficar o clima entre os nobres edis. É que, após a cerimônia de posse do novo presidente da Câmara, Marciley Lessa (PL), no começo do ano, o ex-presidente Balliester Werneck (CID) publicou um vídeo nas redes sociais dizendo não ter sido convidado para a sessão. O vereador disse que não foi o único parlamentar deixado de fora e que fizeram uma festa exclusiva em espaço público. Vamos ver como se comportará o parlamento com essa rachadura no próximo período de trabalho.