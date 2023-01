Secretário de Turismo comemora aumento de quase 400% de visitantes em Búzios | Política Costa do Sol | O Dia

Secretário interino de Turismo de Armação dos Búzios, Maycon Siqueira - Renata Cristiane

Publicado 17/01/2023 19:58

O convidado do 53º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (17), foi o secretário interino de Turismo de Armação dos Búzios, Maycon Siqueira, que na entrevista falou, entre outros assuntos, sobre a antecipação do Calendário de Eventos 2023, lançado nesta segunda-feira (16). “Búzios é 100% turismo. A gente se prepara para além da alta temporada, ainda mais depois de dois anos de pandemia. É um calendário preparado com o maior carinho e veio pra ficar “, disse Maycon.

Entre os destaques, os eventos de maior sucesso do ano de 2022, como o Degusta Búzios (festival gastronômico) – que movimentou quase R$ 4 milhões e os mais de 30 artistas que se apresentaram em todo ano passado com parceria da Funarj.

Aliás, o número de turistas no balenário passou, em um ano, de 51 mil para mais de 300 mil visitantes. “Tivemos um aumento de 382%”, destacou Maycon.

Além do Calendário, o secretário também falou sobre política, sobre os trabalhos desenvolvidos pelo prefeito no setor e muito mais.

Confira na íntegra: