O rapaz permaneceu preso e a mulher, após ser ouvida, foi liberada. - Ludmila Lopes (RC24h)

O rapaz permaneceu preso e a mulher, após ser ouvida, foi liberada. Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/01/2023 14:45

Um casal, de 21 e 53 anos, foi flagrado com drogas na madrugada desta terça-feira (23), em Araruama. A ocorrência foi registrada por volta das 00h, no bairro Mataruna. O rapaz foi preso e a mulher, liberada.

Segundo a PM, uma guarnição, enquanto patrulhava pela localidade, recebeu a denúncia de um morador que um casal estaria vendendo drogas próximo a uma padaria. Diante disso, os agentes prosseguiram ao local e tiveram a atenção para um homem e uma mulher.

Já o casal, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, mas logo foi alcançado. Foi realizada revista pessoal e, com com o homem, os agentes acharam 68 pinos de cocaína e 34 buchas de maconha. Com a mulher, foram identificados R$ 30 em espécie.

Questionados, os dois admitiram estar traficando drogas na localidade. Diante disso, eles foram encaminhados para a 118ª DP (Araruama), onde o rapaz permaneceu preso e a mulher, após ser ouvida, foi liberada.