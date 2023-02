Instituto Estadual do Ambiente (Inea) concedeu Autorização Ambiental para o trabalho de recuperação das praias lagunares - Divulgação/Inea

Publicado 02/02/2023 15:27 | Atualizado 02/02/2023 15:44

Araruama - Após recebimento da Autorização Ambiental concedida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), na última quinta-feira (26), a Prefeitura de Araruama iniciou os serviços de engorda das praias lagunares do município. O projeto tem como objetivo melhorar a qualidade ambiental das praias e irá atuar também como uma ferramenta para impulsionar o turismo na Região dos Lagos — em especial na extensão da nova Orla Oscar Niemeyer, que será a segunda maior do Estado.

A areia utilizada na engorda é proveniente do processo de desassoreamento realizado pelo órgão ambiental no Canal do Itajuru, e já está servindo para a recuperação das faixas de areia dos municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

O procedimento foi licenciado pelo Inea para os municípios limítrofes à laguna e, em breve, também serão iniciados os trabalhos de recuperação nas praias de Saquarema, Cabo Frio e Arraial do Cabo, resultando em melhor navegabilidade e troca hídrica entre a Laguna de Araruama e o oceano.

Thiago Pampolha, vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, destacou a importância do projeto: “Além de proporcionar melhoria na qualidade de vida da população desse local, as intervenções também vão ajudar a estimular o turismo na Região dos Lagos”.