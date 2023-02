André Mônica, ex-prefeito de Araruama - Renata Cristiane

André Mônica, ex-prefeito de AraruamaRenata Cristiane

Publicado 31/01/2023 20:24 | Atualizado 31/01/2023 20:33

O entrevistado do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, que nesta terça-feira (31) chegou ao seu 57º episódio, foi o ex-prefeito de Araruama, André Mônica (PDT), que além de chefe do executivo já foi vereador e presidente do legislativo araruamense. Mônica, de pronto, já colocou seu nome para 2024, quando deverá concorrer ao cargo de prefeito novamente.

Na entrevista, contou que a cidade quadruplicou o orçamento nos últimos anos e mesmo assim ainda há muito para ser feito, segundo ele. “É uma nova Araruama, hoje a cidade é rica, é preciso melhorar a vida das pessoas. Prédio bonito não trata da saúde de uma pessoa”, disparou.

Disse ainda que 12 nomes devem disputar em 2024

Mônica acrescentou que Araruama “tá quase batendo R$ 1 bilhão, tá na casa dos R$ 800 milhões (…) Temos obras com recursos de royalties que já deram problema em pouco tempo”, comentou ele. “Parabéns para o que tem sido feito, mas a cidade pode ter muito mais”, acrescentou.

Falou ainda o porquê de ser contra ao projeto de desapropriação do estádio Guanabara – Mário Castanho -, que é o imbróglio da vez. “Querem rasgar a história da cidade. Se (a prefeita) destinar royalties da educação para isso, terá sérios problemas”, alerta ele.

Confira na íntegra: