Publicado 29/01/2023 20:55

A sede do tradicional Tamoyo Esporte Clube recebeu, nesta sexta-feira (27), a cerimônia de entrega de sete Medalhas Tiradentes a cidadãos que marcaram a história do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A solenidade aconteceu na noite de sexta (27), e foi oferecida pelo deputado estadual Dr. Serginho (PL), atual secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.Foram homenageadas pessoas que tiveram e têm uma importância ímpar e se destacaram no papel social no Estado do Rio: Acyr Silva da Rocha (post mortem), Cilésio Luiz Coelho, David Motta Soares, Elza Maria Santa Rosa Bernardo, Fabrício Fernandes da Silva Moça, José Antunes Gonçalves e José Marcos Barroso Pillar.Além da Medalha Tiradentes, recebeu uma moção de aplausos André Luiz, o Gugu, que mantém há 17 anos um projeto de esporte e reinserção social na comunidade do Jacaré, em Cabo Frio.