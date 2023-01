Ayron Freixo, vereador de Arraial do Cabo - Renata Cristiane

Publicado 26/01/2023 20:20

Nesta quinta-feira (26), o entrevistado do 56º episódio do podcast em parceria com O Dia foi o vereador de Arraial do Cabo Ayron Freixo (REP), que acaba de assumir a liderança do governo na Câmara. Com 36 anos, Ayron já está no terceiro mandato do legislativo cabista. “Tô muito feliz onde estou”, comentou ele, completando que ele tem prazer em ficar em contato com o povo.



“Tem que ter postura, firmeza, não pode ratear, isso faz a diferença”, disse ele sobre a confiança do executivo em convidá-lo à liderança na Casa de leis.



Entre outros assuntos, respondeu a muitas perguntas de internautas, principalmente às relacionadas à infraestrutura nos distritos, trânsito e mobilidade urbana. Quanto a isso, disse que vai cobrar ao DER melhorias nas estradas que ligam Arraial ao distrito de Figueira e a Cabo Frio.



O turismo também foi pauta do bate-papo. Ayron disse que os distritos “estão bombando” e que é a favor da Taxa de Proteção Ambiental (TPA) para incrementar a estrutura para os turistas. “É um recurso super bem vindo no município”.



Falou ainda de projetos dele, concretizados em seu mandato, como a prioridade de pessoas com transtorno autista em marcação de consulta; disse que o próximo passo é ter um espaço destinado a eles.

Confira na íntegra: