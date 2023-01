Rosalice Fernandes, Secretária de Meio Ambiente de Cabo Frio e adjunta, Marcella Santanna - Renata Cristiane

Publicado 24/01/2023 20:32 | Atualizado 24/01/2023 20:36

O 55º episódio do podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (24), trouxe como convidadas a secretária de Meio Ambiente de Cabo Frio, Rosalice Fernandes, e a adjunta da pasta, Marcella Santanna. Invasão de terrenos e venda irregular de lotes foram a pauta principal.

Ex-presa política e torturada no período da ditadura quando era deputada estadual, Rosalice, que também é jornalista, contou um pouco de sua história profissional e pessoal durante a entrevista, além de lembrar dos horrores daquela época. Inclusive, ela chegou a chorar ao lembrar do período em que foi torturada.

Rosalice, que está há sete meses a frente da pasta, tem uma longa jornada pela frente. A mais espinhosa está sendo agora, no combate à invasão de terrenos e construções irregulares nos dois distritos da cidade, com situações, inclusive de ameça de morte por parte de grileiros. A suspeita é de que haja uma quadrilha especializada nisso, nos moldes da capital, onde há participação de milicianos.

Ela destacou que a secretaria hoje trabalha com recursos não tão vultosos e que irá buscar mais recursos em Brasília.

Rosalice também frisou que os últimos quatro anos de governo (federal) foram, praticamente, de paralisação na fiscalização ambiental, mas ela agora crê que vai haver mudanças pra melhor. Tanto é que a secretaria está num forte combate às invasões e degradações ambientais, mas é preciso que a comunidade também ajude, no sentido de denunciar.

A propósito das invasões e de pessoas que muitas vezes por ignorância acabam comprando terreno invadido, o ideal é a denúncia, antes que a situação piore. “Qualquer invasão e contstrução em área ambiental é passível de demolição imediata”, destacou Marcella Santanna. “Mas também temos a preocupação social também, que nem é nossa atribuição. A gente não fica feliz em tirar famílias de suas casas”, completou.

Inclusive um projeto para construções de casas populares, no segundo distrito, já está no radar da secretaria, em parceria com outras pastas.

A regularização dos donos de terras na área rural da cidade também é foco dos trabalhos. Rosalice colocou em dia o Cadastro Ambiental Rural (CAR), para que se faça cumprir a lei, como os 10% de área reservada à preservação.

O Plano Diretor para regularização fundiária também foi pauta.

A entrevista está imperdível, confira na íntegra.