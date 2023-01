O deputado estadual, Dr. Serginho (PL), é o atual secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - Redes Sociais

Publicado 25/01/2023 16:20

O deputado estadual Dr. Serginho (PL), que é o atual secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, entregará a Medalha Tiradentes a sete cidadãos representativos e exemplares da Região dos Lagos, em uma cerimônia na sexta-feira (27), às 19h, no Tamoyo Esporte Clube, em Cabo Frio. A Medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Serão homenageadas pessoas que se destacaram ou se destacam no papel social no Estado do Rio: Acyr Silva da Rocha (post mortem), Cilésio Luiz Coelho, David Motta Soares, Elza Maria Santa Rosa Bernardo, Fabrício Fernandes da Silva Moça, José Antunes Gonçalves e José Marcos Barroso Pillar.

"É um privilégio, para mim, ter concedido essas homenagens tão importantes a essas pessoas enquanto estive na Alerj, e essa cerimônia é a concretização dessa entrega. Quando um cidadão se destaca e faz a diferença na nossa sociedade, todos ganhamos. Essas sete pessoas são expoentes de suas ruas, bairros, cidades, regiões. Elas enfrentaram dificuldades e conseguiram vencer e trazer um monte de gente junto com elas. Tenho muito orgulho de poder homenageá-las", disse Dr. Serginho.

A seguir, um breve resumo dos homenageados:

Acyr Silva da Rocha O vereador com maior tempo de atuação na Câmara de Cabo Frio, com 35 anos de vereança no Legislativo Municipal, onde lutou pelo bem da sociedade cabo-friense. Faleceu em 2018 por complicações de saúde geradas por um câncer;

Cilésio Luiz Coelho Empreendedor do ramo imobiliário, conselheiro do Clube Tamoyo, Cilésio foi e é uma grande liderança da Paróquia de Cabo Frio, sendo um dos responsáveis pela criação do movimento 'Natal de Luz, Natal Sem Fome';

David Motta Soares Bailarino que iniciou os estudos de dança em Cabo Frio, foi aprovado aos 12 anos para o Ballet Bolshoi, da Rússia, e percorre o mundo representando a região em espetáculos e concursos;

Elza Maria Santa Rosa Bernardo professora e pioneira na luta pela educação em Cabo Frio, a Tia Elzinha formou centenas de alunos, fundou o Instituto Santa Rosa e foi Secretária de Educação, além de ser uma importante liderança para a comunidade católica da cidade;

Fabrício Fernandes da Silva Moça tenente-coronel da Polícia Militar, graduado internacionalmente em gestão, Fabrício foi responsável por modernizações nos sistemas organizacionais da PMERJ, é professor colaborador da UFRJ e assessor de planejamento e gestão da Diretoria Geral de Administração e Finanças da PM;

José Antunes Gonçalves natural de Massambaba, José Gonçalves é empreendedor e advogado, e atuou como escriturário, bancário e técnico em contabilidade. Foi presidente da 20ª subseção da OAB, em Cabo Frio, e formou uma família unida e de profissionais formados e íntegros, seguindo o exemplo das gerações anteriores;

José Marcos Barroso Pillar Dr Pillar, como é conhecido, é médico formado pela UFF, membro titular da Sociedade Brasileira de O|rotpedia e Traumatologia, e exerce a Medicina em Cabo Frio desde 1981. Foi presidente da Associação Médica da Região dos Lagos, diretor-médico do Hospital Santa Izabel e presidenta da Unimed Cabo Frio.