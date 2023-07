O programa educacional ? que completa neste ano o trigésimo aniversário ? tem como foco orientar os jovens sobre o combate à violência e às drogas - Divulgação

Publicado 04/07/2023 20:41

Araruama - Nesta terça-feira (4), ocorreu a Formatura dos Alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A solenidade foi realizada na quadra da Praça Escola Prefeito Afrânio Valladares, sob a coordenação do Comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, e reuniu 278 alunos de 5 unidades da rede municipal de ensino.

O programa educacional — que completa neste ano o trigésimo aniversário — tem como foco orientar os jovens sobre o combate à violência e às drogas. A formatura contemplou os alunos das Escolas Municipais Honorino Coutinho, Heglaucia Mello Matta, Menino Robson Junior e Praças Escolas Comandante Sérgio Ribeiro e Prefeito Afrânio Valladares.

A secretária municipal de Educação, Luiza Cristina Vianna, ressaltou a importância da atuação da Polícia Militar em conjunto com a comunidade escolar: “A concepção que se tem da Polícia é sempre de punição, mas ela está aqui para nos proteger, prevenir e educar. E nada melhor que começar pelas crianças que são multiplicadoras. A idade certa desse aprendizado”, explicou.