Secretário de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos de Armação dos Búzios, Uriel CostaRenata Cristiane

Publicado 04/07/2023 19:22

Nesta terça-feira (4), o 89º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, recebeu o secretário de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos de Armação dos Búzios, Uriel Costa. Aliás, é a única pasta específica do setor na Região dos Lagos, o que dá maior valorização ao profissional da área.

No bate-papo, Uriel comentou sobre a experiência no comando da importante secretaria, afirmando que recebe todo o apoio necessário do prefeito Alexandre Martins (REP). Ele explicou que o gestor faz questão de afirmar que a cidade apenas tem o ‘glamour’ que tem devido à colônia de pescadores que sempre existiu ali.

Além disso, Uriel também falou sobre os eventos em celebração ao Dia do Pescador, comemorado no último dia 29 de junho. Ele enfatizou que, antes de 2023, apenas “pequenas reuniões” eram realizadas para festejar a data, mas agora é diferente. Shows de destaque foram promovidos e não vão parar por aqui.

Em Búzios, além da “Festa do Pescador”, que aconteceu entre os dias 29 de junho e 2 de julho, na próxima sexta-feira (7), Uriel contou que várias homenagens serão feitas aos pescadores e pescadoras, além das marisqueiras e caiçaras, no Iate Clube da Praia dos Ossos.

Outros assuntos também foram abordados, como articulações para uma possível ida a Brasília, desenvolvimentos de cursos para filhos de pescadores, conscientização ambiental entre os profissionais, futuros eventos, como a Festa da Sardinha e campeonatos de Vela, e muito mais. Confira a entrevista na íntegra: