Após busca no sistema, foi identificado que o homem possuía uma anotação por tráfico de drogas. - Divulgação

Após busca no sistema, foi identificado que o homem possuía uma anotação por tráfico de drogas.Divulgação

Publicado 06/08/2023 07:19 | Atualizado 07/08/2023 11:34

Araruama - Um homem foragido do sistema prisional foi capturado, na manhã desta sexta-feira (4), por agentes do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar (GAT). A prisão do criminoso — identificado como F.B.V, de 32 anos — foi executada no bairro Novo Horizonte, durante ação de patrulhamento.

Segundo relatório da Polícia Militar, no momento da abordagem o indivíduo teria admitido a condição de foragido. Após busca no sistema, foi identificado que o homem possuía uma anotação por tráfico de drogas.

Os policiais conduziram o elemento até a 118ª DP (Araruama), onde ele permanece preso e à disposição da Justiça.

*Com informações de RC24H