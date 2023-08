Na ocasião, o homem teria invadido a casa, a injuriado, desferido dois tapas no rosto dela e a ameaçado, afirmando que iria buscar uma arma de fogo e retornar para matá-la - Divulgação

Na ocasião, o homem teria invadido a casa, a injuriado, desferido dois tapas no rosto dela e a ameaçado, afirmando que iria buscar uma arma de fogo e retornar para matá-laDivulgação

Publicado 07/08/2023 11:34

Araruama - No fim da manhã deste sábado (5), uma mulher, identificada como A., e uma testemunha compareceram à 118ª DP (Araruama) para relatar um caso de invasão de domicílio, agressão e injúria.

De acordo com a vítima, seu ex-companheiro, de quem estava separada havia três anos, teria ido à residência dela e cometido os crimes, após descobrir que A. havia assumido um novo relacionamento amoroso.

Na ocasião, o homem teria invadido a casa, a injuriado, desferido dois tapas no rosto dela e a ameaçado, afirmando que iria buscar uma arma de fogo e retornar para matá-la.

Diante do relato, policiais civis do Programa Araruama Mais Segura, do convênio realizado entre a Prefeitura Municipal de Araruama e a Secretaria de Polícia Civil, em apoio ao Núcleo de Violência Doméstica – NUAM, foram até o endereço da vítima e lá encontraram o autor do crime, alcoolizado.

Os agentes efetuaram e prisão e o elemento será encaminhado à audiência de custódia.